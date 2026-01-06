Wakil Ketua MPR Dorong Kemudahan Akses Peningkatan Literasi Bagi Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong kemudahan akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi penyandang disabilitas.

Hal ini untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.

"Kemudahan akses untuk peningkatan literasi penyandang disabilitas harus ditingkatkan demi mewujudkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses pembangunan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Selasa (6/1).

Dia menyampaikan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23 persen penduduk Indonesia menyandang disabilitas.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat hingga akhir 2024, hanya sekitar 5 persen dari total buku pelajaran dan bacaan umum yang telah dialihmediakan ke dalam format aksesibel, seperti braille, buku audio (audiobook), dan buku digital aksesibel.

Selain itu, World Blind Union mengungkapkan lebih dari 90 persen karya tulis yang telah terbit tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau difabel netra.

Diakui Lestari, tantangan untuk mempermudah akses terhadap buku dan bahan bacaan bagi kelompok difabel, tidak mudah.

"Biaya produksi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur yang ramah difabel, dan implementasi regulasi yang belum optimal untuk mempermudah akses literasi bagi penyandang disabilitas harus segera diatasi," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.