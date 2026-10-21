Wakil Ketua MPR Dorong Optimalisasi IA-CEPA dan Kemudahan Visa Australia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) menyadari pentingnya mengoptimalkan berbagai instrumen kerja sama bilateral Indonesia–Australia, termasuk Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan Defence Cooperation Agreement (DCA).

Dalam pertemuan bersama Tim Watts, baru-baru ini Ketua Badan Kerja Sama Australia-Indonesia itu memaparkan hubungan Indonesia dan Australia memiliki fondasi strategis yang kuat.

“Karena itu, berbagai perjanjian bilateral perlu terus diterjemahkan menjadi kerja sama konkret bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara,” ujar Ibas sapaan karib EBY.

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Ibas memandang IA-CEPA sebagai instrumen penting untuk memperluas perdagangan, meningkatkan investasi, memperkuat kemitraan dunia usaha, serta membuka peluang lebih besar bagi produk dan pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di pasar Australia.

Optimalisasi kerja sama tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas industri nasional, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan industri bernilai tambah, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Kolaborasi ekonomi Indonesia–Australia juga perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi pertumbuhan, termasuk pendidikan, ekonomi kreatif, teknologi, inovasi, dan pengembangan industri berbasis penelitian.

Bagi EBY, keberhasilan kerja sama ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya nilai perdagangan dan investasi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda Indonesia.

Dia juga menilai kolaborasi kedua negara perlu semakin mendorong pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat memperkuat daya saing Indonesia.