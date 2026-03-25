Wakil Ketua MPR Sebut Krisis Energi Momentum Benahi Subsidi Agar Tepat Sasaran
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno swtuju dengan rencana pemerintah melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) selama 1 hari dalam seminggu merespons perang Iran- Vs srael-AS yang berkepanjangan.
Selain itu, Eddy juga menyampaikan pentingnya desain kebijakan energi dipersiapkan secara konsisten untuk jangka panjang.
Menurut Eddy Soeparno, WFH adalah salah satu “aksi cepat” yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Namun ke depannya, pembenahan subsidi energi merupakan prioritas penting yang tidak boleh ditunda lagi.
Dia mengingatkan lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara.
"Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Eddy.
Eddy mengatakan membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu.
Waketum PAN ini menyampaikan sejak awal dirinya terus mendorong pembenahan subsidi energi sebagai solusi mengurangi beban APBN.
