Wakil Ketua MPR Sebut Mudik Nyaman dan Aman Jadi Bagian Perlindungan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 yang aman dan nyaman harus menjadi bagian dari upaya perlindungan bagi seluruh warga negara.

Dia mengingatkan agar kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang dilalui para pemudik harus dipastikan aman dan nyaman oleh semua pihak terkait.

"Ini demi merealisasikan langkah perlindungan bagi setiap warga negara di masa libur Lebaran," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring bertema Persiapan Mudik Lebaran 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/3).

Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) itu, menghadirkan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal, Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia Prasetyadi, Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia Awan Hermawan Purwadinata, dan GM PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto sebagai narasumber.

Hadir pula Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia - Pengamat Transportasi Haris Muhammadun dan Wartawan Media Indonesia Iis Zatnika sebagai penanggap.

Dalam kesempatan itu, Lestari mengapresiasi langkah awal pemerintah yang mempersiapkan layanan mudik Lebaran 2026 sejak dini dengan memberikan waktu yang cukup panjang bagi pemudik, lewat kebijakan work from anywhere (WFA) bagi para ASN.

Rerie yang akrab disapa itu berharap dengan adanya fleksibilitas waktu perjalanan mudik masyarakat dapat lebih aman dan nyaman dibanding tahun lalu.

Anggota Komisi X DPR itu juga berharap kewaspadaan para pemudik juga harus ditingkatkan, mengingat saat ini dampak krisis iklim seringkali memicu cuaca ekstrem.