menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Wakil Malaysia Mendominasi Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah?

Wakil Malaysia Mendominasi Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah?

Wakil Malaysia Mendominasi Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Dok. Yonex-Sunrise Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Malaysia mendominasi partai final ajang Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1) wakil Negeri Jiran menempatkan tiga wakil pada partai puncak turnamen BWF Super 500 itu.

Tiga wakil Malaysia di final yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (ganda putri), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (ganda campuran) dan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (ganda putra),

Baca Juga:

Pearly/Thinaah melaju ke final seusai mengalahkan wakil tuan rumah Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dengan skor 21-15, 21-9.

Kemenangan itu mengantar peraih medali emas SEA Games 2025 itu menghadapi wakil Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi.

Dari sektor ganda campuran tercatat Chen Tang Jie/Toh Ee Wei tampil gemilang.

Baca Juga:

Pasangan ranking empat dunia tersebut di luar dugaan mampu mengatasi perlawanan wakil China, Jiang Zhen Bang/Wai Ya Xin dengan skor 21-17, 21-12.

Pada partai final juara dunia 2025 tersebut akan jumpa pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje.

Pebulu tangkis Malaysia mendominasi partai final ajang Indonesia Masters 2026 seusai menempatkan tiga wakil, Minggu (24/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI