Wakil Merah Putih Jaga Asa Raih 3 Gelar dari Hylo Open 2025
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mampu menempatkan tiga wakil di partai final turnamen bulu tangkis Hylo Open 2025.
Dalam laga yang digelar di Saarlandhalle, Saarbrucken, Minggu (2/11) dini hari WIB tercatat wakil Indonesia yang melaju yakni Jonatan Christie (tunggal putra), dan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri).
Adapun satu wakil lainnya yaitu Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra) juga tembus ke final.
Jojo -sapaan akrab Jonatan- mampu melangkah ke partai puncak turnamen BWF Super 500 itu setelah mengalahkan wakil Prancis, Alex Leiner.
Peraih medali emas Asian Games 2018 itu mampu bangkit dan raih kemenangan untuk akhirnya menang dengan skor 18-21, 21-19, 21-9.
Hasil tersebut menempatkan pemain binaan PB Tangkas itu menghadapi wakil Denmark, Magnus Johannesen yang pada laga sebelumnya menang atas Kalle Koljonen dengan skor identik 21-13, 21-13.
Hasil positif yang diraih Jonatan Christie juga diikuti Putri Kusuma Wardani.
Pemain asal klub PB Exist itu melaju ke final setelah menang mudah atas wakil India, Unnati Hooda straight game 21-7, 21-13.
