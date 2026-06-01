Wakil Merah Putih Menatap Indonesia Open 2026 Tanpa Modal Gelar di Singapore Open

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis tuan rumah menatap ajang Indonesia Open 2026 seusai gagal raih gelar di Singapore Open 2026.

Tercatat pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner up seusai kalah dari wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat pertarungan rubber game 21-18, 17-21, 16-21.

Ganda putra asal klub SGS Bandung itu bertekad untuk bisa maksimal di Indonesia Open 2026.

Wajar pasangan ranking dua dunia tersebut akan tampil di hadapan publik sendiri sehingga Fajar/Fikri percaya diri.

“Kami punya banyak target tahun ini, salah satunya yang terdekat di Indonesia Open minggu depan.”

“Kami ingin yang terbaik di hadapan publik sendiri. Semoga kami bisa all out,” ujar Fajar.

Raihan Fajar/Fikri sejatinya menjadi bekal mengecewakan, mengingat pekan depan wakil Merah Putih akan tampil di hadapan publik sendiri pada ajang Indonesia Open 2026.

Menarik ditunggu kiprah pebulu tangkis Indonesia pada ajang BWF Super 1000 tersebut.