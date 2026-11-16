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Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah ke Makam RA Kartini

Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah ke Makam RA Kartini
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Wakil Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Intan Agus Jabo mengajak sebanyak 26 siswa-siswi perwakilan SRT 1 Kabupaten Rembang ziarah ke makam pahlawan nasional Raden Ajeng (RA) Kartini di Rembang, Jawa Tengah pada Minggu (15/11). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, REMBANG - Wakil Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial Intan Agus Jabo ziarah ke makam pahlawan nasional Raden Ajeng (RA) Kartini di Rembang, Jawa Tengah pada Minggu (15/11).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeringati Hari Pahlawan.

Sebanyak 26 siswa-siswi perwakilan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Rembang yang terdiri dari 6 murid jenjang SD, 10 murid SMP, dan 10 murid SMA ikut serta dalam kunjungan tersebut.

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Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah ke Makam RA Kartini

Setibanya di lokasi, Intan beserta rombongan terlebih dahulu mendapatkan penjelasan dari juru kunci makam, yakni Wartono mengenai sejarah perjuangan hingga silsilah RA Kartini.

Kemudian dilanjutkan dengan tahlil, doa bersama, dan tabur bunga bersama di makam tokoh yang memperjuangan emansipasi wanita tersebut.

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"Karena memperingati Hari Pahlawan di bulan November, ini bulan pahlawan, jadi anak-anak SR Rembang saya ajak untuk berziarah dan tabur bunga di salah satu makam seorang pahlawan nasional yang sangat dikenal namanya oleh anak-anak, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini," kata Intan.

Intan menjelaskan lokasi ini dipilih untuk tujuan ziarah lantaran banyak sekali teladan yang dapat dicontoh dari sosok Kartini.

Wakil Penasihat DWP Kemensos Intan Agus Jabo mengajak sebanyak 26 siswa-siswi perwakilan SRT 1 Kabupaten Rembang ziarah ke makam pahlawan nasional RA Kartini

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