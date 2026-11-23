jpnn.com - Ketika masa depan kepemimpinan nasional dibicarakan di ruang-ruang elite politik, ke mana suara perguruan tinggi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil?

Apakah pengisian jabatan Wakil Presiden hanya menjadi urusan Presiden dan partai-partai politik, sementara rakyat cukup menunggu keputusan?

Pertanyaan ini perlu diajukan secara terbuka. Sebab, demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur konstitusional dan kesepakatan elite.

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Demokrasi juga membutuhkan partisipasi publik, keberanian menyampaikan pendapat, serta pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan momentum penting bagi perjalanan demokrasi konstitusional kita.

Presiden akan mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Namun, di tengah proses tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah kualitas seorang calon Wakil Presiden cukup diukur dari dukungan politik dan representasi partai, atau sudah saatnya bangsa ini memberikan perhatian lebih besar kepada kualitas kenegarawanan?

Demokrasi Jangan Dikuasai Kalkulasi Elite