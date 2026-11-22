jpnn.com - Pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan mengganti seseorang yang tidak lagi menduduki jabatan.

Momentum ini justru harus menjadi kesempatan untuk menguji kedewasaan demokrasi dan kualitas kepemimpinan politik kita.

Di tengah dinamika pembicaraan mengenai calon Wakil Presiden, ada satu pertanyaan mendasar yang semestinya diajukan kepada seluruh pemangku kepentingan: apakah sosok yang akan dipilih benar-benar memiliki kapasitas kenegarawanan, atau sekadar memenuhi kebutuhan kompromi politik antarkekuatan yang sedang berkuasa?

Pertanyaan ini penting karena jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi pihak yang berhasil membangun kesepakatan politik.

Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang membawa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama, sementara MPR menjalankan kewenangan memilih.

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Dalam proses politik yang mengiringinya, partai-partai pendukung pemerintah tentu memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan pertimbangan. Namun, konsultasi politik tidak seharusnya berubah menjadi arena tawar-menawar yang menjadikan kepentingan koalisi sebagai ukuran utama.

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Kesepakatan Elite