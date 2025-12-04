Wakil Rakyat Meminta PPPK PW Mengabdi dengan Semangat Penuh Waktu

jpnn.com - GARUT – Para guru PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang baru dilantik harus lebih semangat mengabdikan diri di dunia pendidikan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar Aten Munajat.

"Selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang resmi dilantik hari ini, semoga amanah ini menjadi langkah awal menuju pengabdian yang membawa manfaat luas," kata Aten di Garut, Rabu (3/12).

Dia menuturkan saat ini seluruh pegawai honorer tersisa lingkungan pendidikan di Provinsi Jabar sudah resmi dilantik sebagai ASN dengan status PPPK PW, sehingga statusnya semakin jelas sebagai pegawai pemerintahan.

Pelantikan itu, kata dia, harus menjadi momentum untuk lebih meningkatkan diri dalam setiap tugas, selalu rendah hati, dan menginspirasi bagi lingkungan sekitar.

"Tetap rendah hati, tetap melayani, dan tetap menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar, selamat bekerja dan mengabdi," katanya.

Baca Juga: Inilah 3 Besar Pemda Terbanyak PPPK Paruh Waktu di Jawa Barat

dia menjelaskan pelantikan guru menjadi PPPK Paruh Waktu bukan sekadar penetapan status kepegawaian pemerintahan, tetapi sebagai bentuk pengakuan setelah kerja keras, komitmen, dan dedikasi.

Meski berstatus PPPK PW, kata dia, semangat pengabdiannya sebagai pegawai pemerintahan harus penuh waktu dengan menjadikan setiap tugasnya sebagai tempat membuktikan diri yang siap melayani masyarakat.