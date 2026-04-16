Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra Raih KWP Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meraih penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026. Ia mendapatkan penghargaan pada kategori pemimpin perempuan pendorong inovasi dan kolaborasi di kawasan perbatasan. Penghargaan ini diterima langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, yang mewakili Li Claudia.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Li Claudia dalam memperkuat sinergi pembangunan serta mendorong berbagai terobosan di wilayah strategis perbatasan. Dalam keterangannya, Li Claudia menyampaikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang telah memberikan perhatian terhadap kiprah para pemimpin daerah, khususnya perempuan, dalam mendorong kemajuan pembangunan.

Ia menilai peran KWP tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga turut mengawal dan mengapresiasi berbagai upaya nyata yang dilakukan para pemimpin dalam menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk seluruh pihak yang telah bekerja bersama membangun Batam melalui inovasi dan kolaborasi,” ujar Li Claudia dalam keterangan resminya, Kamis (16/4).

Menurutnya, tema KWP Award 2026, “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”, mencerminkan semangat kolektif dalam mendorong kemajuan bangsa, termasuk di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri.

Li Claudia juga menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, guna menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia berharap apresiasi dari KWP dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pemimpin perempuan untuk terus berkontribusi dan mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah yang memiliki posisi penting seperti kawasan perbatasan.

“Semoga penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kita semua untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.