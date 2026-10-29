Wakili Indonesia, Derry Rulita Panjaitan Bawakan 'Man Upon the Hill' di KWC 2026 Las Vegas

jpnn.com, LAS VEGAS - Derry Rulita Panjaitan mewakili Indonesia dalam ajang Karaoke World Championships (KWC) 2026 yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat.

Membawa semangat untuk mengharumkan nama bangsa, dia tampil dalam kompetisi internasional yang pada halaman resmi penyelenggara mencantumkan 24 negara peserta, termasuk Indonesia.

Rangkaian KWC World Finals 2026 berlangsung pada 25–29 Oktober 2026 di Veil Pavilion, Las Vegas, dengan babak kompetisi pada 26–29 Oktober 2026.

Penyelenggaraan ke-24 ini mempertemukan para penyanyi dalam kategori solo dan duet. Derry tercantum dalam daftar resmi peserta kategori solo sebagai wakil Indonesia.

Pada babak kedua, Derry membawakan Man Upon the Hill, lagu yang dipopulerkan oleh Stars and Rabbit, kelompok musik asal Yogyakarta.

Kredit rekaman lagu tersebut mencantumkan Elda Suryani dan Adi Widodo sebagai komposer, dengan lirik ditulis oleh Elda Suryani. Pilihan ini menghadirkan karya musisi Indonesia kepada penonton internasional sekaligus memperlihatkan kekayaan ekspresi musik Tanah Air.

Menurut keterangan KWC Indonesia, pada babak kedua, para peserta diminta menghadirkan lagu dengan latar belakang alam dan budaya negara masing-masing. Dalam konteks tersebut, Man Upon the Hill menjadi pilihan Derry untuk memperkenalkan karya Indonesia yang memiliki kedekatan dengan alam.

“Pilihan lagu ‘Man Upon the Hill’ oleh Derry merupakan kesempatan untuk berbagi sesuatu yang bersifat pribadi, sekaligus memperkenalkan karya lagu dari Indonesia kepada dunia. Saya berharap dia percaya pada interpretasinya sendiri dan membiarkan penonton terhubung dengan kisah yang ingin ia sampaikan,” ungkap Lucky Octavian, mantan peserta Indonesian Idol sekaligus juri KWC.