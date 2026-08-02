Wakili Indonesia, Pupuk Kaltim Berbagi Pengalaman Konservasi Terumbu Karang di Forum Ilmiah Dunia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) berbagi pengalaman implementasi program restorasi yang dijalankan secara konsisten selama 15 tahun di kawasan Tebok Batang, Kota Bontang.

Pengalaman itu mereka bagikan di ajang 16th International Coral Reef Symposium (ICRS) di Auckland, Selandia Baru, pada 19–24 Juli 2026.

Pupuk Kaltim menjadi satu-satunya perusahaan industri nasional yang mewakili Indonesia pada forum tersebut, sekaligus menegaskan posisi perusahaan yang secara konsisten menjalankan program restorasi dan konservasi terumbu karang berbasis sains, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Bersama lebih dari 2.100 delegasi dari 90 negara yang terdiri dari ilmuwan, akademisi, praktisi konservasi hingga pembuat kebijakan, Pupuk Kaltim mengusung dua kontribusi ilmiah.

Kontribusi tersebut terdiri atas presentasi oral berjudul "Quindecennial Consecutively Collaborative Coral Restoration", serta poster ilmiah bertajuk "Integration Coral Restoration through Long-Term Stakeholder Engagement and its Independence Governance".

"Dua karya tersebut mengangkat pendekatan komprehensif Pupuk Kaltim dalam mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, tata kelola, hingga keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam restorasi terumbu karang," ujar perwakilan delegasi Pupuk Kaltim, Astri Agustina.

Dua karya Pupuk Kaltim merepresentasikan praktik keberlanjutan yang dikembangkan oleh sektor industri mampu memberikan kontribusi nyata, sekaligus referensi pengelolaan ekosistem pesisir berbasis sains dan kolaborasi.

Lebih dari satu dekade, Pupuk Kaltim telah memasang ribuan modul terumbu buatan yang terus menunjukkan perkembangan positif terhadap pemulihan ekosistem.