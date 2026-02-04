Wako Agung Sebut Atensi Kapolda Riau soal Sampah dan Baliho Sudah Sejak Setahun Lalu

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menuntaskan persoalan sampah dan penertiban baliho ilegal.

Hal itu disampaikan Wako Agung seusai menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebersihan dan estetika kota.

Agung menyampaikan dukungan terhadap penanganan persoalan sampah dan penataan kota sebenarnya telah berjalan sejak setahun lalu.

Salah satunya melalui sinergi dengan Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Herry Heryawan.

“Sebetulnya arahan presiden soal sampah dan penataan kota ini sudah sejalan dengan langkah yang kami lakukan di Pekanbaru. Bahkan, Kapolda Riau sudah lebih dulu mendorong dan mengingatkan persoalan ini sejak setahun terakhir,” kata Agung Nugroho, Rabu (4/2).

Agung menyinggung aksi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan yang secara langsung menyoroti tumpukan sampah saat lari pagi di Jalan Diponegoro, tepatnya di TPS sementara depan Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

“Pak Kapolda bahkan turun langsung, melihat kondisi di lapangan, dan meminta agar tata kelola sampa diperbaiki. Ini bentuk kepedulian dan dukungan nyata kepada pemerintah daerah,” ungkap Agung.

Selain persoalan sampah, Wali Kota Pekanbaru juga menyampaikan bahwa penertiban baliho dan reklame ilegal yang merusak estetika kota turut menjadi perhatian serius Kapolda Riau.