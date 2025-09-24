menu
Wako Pekanbaru Agung Nugroho Sampaikan Peringatan Keras, ASN Selingkuh Bakal Disanksi Berat

Wali Kota Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengecam praktik preselingkuhan yang terjadi oleh Apratur Sipil Negara (ASN).

Ia bahkan mewanti-wantikan, agar seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN, untuk tidak melakukan tindakan amoral tersebut.

Pengecaman ini disampaikan wali kota, usai ditanyai pendapat oleh wartawan tentang isu perselingkuhan sesama ASN yang marak terjadi.

"Begini, kalau memang ada laporan soal isu (perselingkuhan) ini, silahkan laporkan. Pasti akan kami tindak tegas dan siapkan sanksi berat," ungkap Wako Agung, Rabu (24/9).

Menurut dia, persoalan perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Karena menyangkut moril dan integritas seorang aparatur.

"Kalau dengan dirinya sendiri, atau istri, suami, anak-anaknya, bisa dia bohongi, bagaimana dia bisa melayani masyarakat dengan tulus?" ungkap Wako Agung.

Dilanjutkan Wako, persoalan asmara memang menjadi urusan pribadi seseorang.

Namun apabila sudah masuk kedalam perselingkuhan, asusila, maupun tindakan amoral lainnya, Wako menegaskan hal tersebut menjadi urusan dirinya selaku pimpinan seluruh ASN.

Wako Pekanbaru Agung Nugroho mewanti-wanti seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN untuk tidak melakukan selingkuh. Sanksinya berat.

