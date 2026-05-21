Wako Pekanbaru Agung Peringatkan Camat Soal Kebersihan Wilayah, Siapkan Sanksi Tegas

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan seluruh camat harus bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.

Dia mengingatkan tidak ada alasan bagi camat untuk membiarkan persoalan sampah menumpuk tanpa penanganan.

Menurut Agung, camat merupakan pemimpin wilayah yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan lingkungan tetap bersih serta terbebas dari tumpukan sampah.

“Tentang penanganan sampah, tentang kebersihan, yang punya wilayah adalah kecamatan. Jadi tanggung jawab kebersihan adalah pemilik wilayah, yaitu camat,” tegas Agung, Kamis (21/5).

Agung meminta para camat tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan tokoh masyarakat, RT/RW, Lembaga Pengelola Sampah (LPS), serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang telah terbentuk di setiap kelurahan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

“Sehingga akan terwujudlah kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya.

Agung juga menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh camat, termasuk dalam penanganan persoalan kebersihan dan sampah di wilayah kerja masing-masing.