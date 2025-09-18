Waktu Mepet, Begitu Berkas PPPK Paruh Waktu Lengkap, Langsung Usul Penetapan NIP ke BKN
jpnn.com - BANGKA – Sebanyak 2.835 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Achmad Riyadi menyebutkan 2.835 honorer yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu merupakan honorer database BKN.
Dia mengatakan syarat yang diusulkan untuk diangkat PPPK paruh waktu adalah tenaga honorer yang tidak lulus mengikuti seleksi tes CAT CASN 2024, baik seleksi CPNS maupun seleksi PPPK tahap 1 dan 2.
"Saat ini kami tengah melakukan proses verifikasi berkas dan mengusulkan nomor induk PPPK paruh waktu," kata dia di Sungailiat, Rabu (17/9).
Berdasarkan petunjuk BKN, jadwal pengusulan nomor induk PPPK dilakukan pada 28 Agustus-25 September 2025.
Selanjutnya penetapan NIP PPPK paruh waktu dijadwalkan pada 28-30 September 2025.
"Mengingat waktu yang relatif singkat, setelah proses verifikasi berkas dinyatakan lengkap langsung kami usulkan ke BKN," ujar dia.
Tahapan setelah pengusulan nomor induk PPPK, katanya, menunggu diterbitkan surat keputusan PPPK paruh waktu dari BKN.
Setelah hasil verifikasi berkas dinyatakan lengkap, maka akan langsung diusulkan ke BKN untuk penetapan NIP PPPK Paruh Waktu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 241 PPPK Teken Kontrak Kerja, Rata-Rata Berdurasi 5 Tahun, Besaran Gaji Pokok Bervariasi
- 518 Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Dijadikan Outsourcing pun Gubernur Masih Pikir-pikir
- Aliansi Merah Putih Bertemu Kepala BKN, Ada Jalan Mengubah Nasib PPPK
- Ketum FKPPPK: PPPK Enggak Layak Demo, Ibarat Jeruk Makan Jeruk
- Sahirudin: PPPK Bukan Pengganti PNS, Masuknya Pakai Tes kok!
- 7.375 Honorer Pemkot Bandung Ditetapkan Jadi PPPK Paruh Waktu