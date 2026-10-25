Waktu Persiapan Mepet, Begini Langkah Igor Tolic Bangkitkan Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi tim menjelang pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/27.

Pangeran Biru dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).

Pelatih Persib Igor Tolic tidak memiliki banyak waktu untuk mematangkan persiapan. Setelah melakoni pertandingan tandang kontra Madura United pada 22 Oktober, Marc Klok dan kawan-kawan tiba di Bandung pada Jumat malam.

Siasat Igor Tolic Bawa Persib Bangkit

Situasi tersebut membuat Tolic mengombinasikan pemulihan fisik, evaluasi melalui video, pertemuan tim, hingga latihan sebelum bertolak ke Bogor.

"Hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemulihan, meeting, video analisis, serta latihan. Dan malam ini kami pergi ke Bogor," ucapnya.

Persib pun tidak ingin keterbatasan waktu menjadi penghalang untuk meraih hasil positif.

Pemain senior Persib Dedi Kusnandar menegaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan diarahkan untuk membantu tim mencapai target tiga poin.

"Persiapan hari ini buat besok agar dapat hasil yang maksimal. Kami targetkan hasil maksimal di Bogor," tambahnya.