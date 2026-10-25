Waktu Persiapan Mepet, Begini Langkah Igor Tolic Bangkitkan Persib Bandung
jpnn.com - Persib Bandung harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi tim menjelang pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/27.
Pangeran Biru dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).
Pelatih Persib Igor Tolic tidak memiliki banyak waktu untuk mematangkan persiapan. Setelah melakoni pertandingan tandang kontra Madura United pada 22 Oktober, Marc Klok dan kawan-kawan tiba di Bandung pada Jumat malam.
Siasat Igor Tolic Bawa Persib Bangkit
Situasi tersebut membuat Tolic mengombinasikan pemulihan fisik, evaluasi melalui video, pertemuan tim, hingga latihan sebelum bertolak ke Bogor.
"Hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemulihan, meeting, video analisis, serta latihan. Dan malam ini kami pergi ke Bogor," ucapnya.
Persib pun tidak ingin keterbatasan waktu menjadi penghalang untuk meraih hasil positif.
Pemain senior Persib Dedi Kusnandar menegaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan diarahkan untuk membantu tim mencapai target tiga poin.
"Persiapan hari ini buat besok agar dapat hasil yang maksimal. Kami targetkan hasil maksimal di Bogor," tambahnya.
Jadwal padat dan kekalahan dari Madura United membayangi Persib Bandung. Igor Tolic menyiapkan langkah penting jelang duel kontra Garudayaksa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjelang Lawan Garudayaksa FC, Dedi Kusnandar Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung
- Garudayaksa FC Vs Persib: 2 Bintang Maung Bandung Kembali, Teja Absen
- Super League Hari Ini Gegap Gempita
- Igor Tolic Ungkap Kondisi Persib Bandung, Ada Kabar Baik Menjelang Lawan Garudayaksa
- Persijap Vs Java United: Tuan Rumah Punya Semangat Baru
- Tak Ada Waktu Bersedih, Persib Fokus Laga Lawan Garudayaksa FC