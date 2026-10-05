WALHI Jabar Apresiasi Komitmen EIGER Nature Dalam Pelestarian Lingkungan

jpnn.com, JAWA BARAT - WALHI Jawa Barat kembali mengunjungi EIGER Nature untuk melihat secara langsung perkembangan dan tindak lanjut atas berbagai masukan, pandangan, dan kritik yang sebelumnya telah disampaikan.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pakar, dan media.

Dalam kesempatan tersebut, WALHI Jawa Barat berdialog dengan tim EIGER Nature sekaligus melihat berbagai upaya yang telah dilakukan di lapangan.

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Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mengonfirmasi secara langsung pemenuhan aspek perizinan dan dokumen lingkungan EIGER Nature.

Berdasarkan peninjauan di lapangan, WALHI Jawa Barat menyampaikan perizinan dan dokumen lingkungan yang diperlukan telah dipenuhi, meliputi perizinan tata ruang, persetujuan lingkungan, site plan, dan perizinan bangunan.

“Selama ini kami melihat EIGER Nature sebagai salah satu perusahaan yang masih memiliki komitmen. Kami juga melihat bahwa EIGER sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, termasuk kritik. Jarang sekali perusahaan yang bisa menempatkan dirinya seperti itu,” ujar Wahyudin Iwang, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat.

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Menurut Iwang, keterbukaan tersebut menjadi alasan WALHI Jawa Barat terus memberikan masukan dan kritik kepada EIGER Nature.

Kunjungan kali ini dilakukan untuk melihat secara langsung apakah berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan telah ditindaklanjuti.