WALHI Sumsel: Kabut Asap Tak Cukup Diatasi dengan Dry Ice

jpnn.com, PALEMBANG - Penanganan kabut asap di Sumatera Selatan melalui operasi penyemaian dry ice atau es kering, mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel.

Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada perbaikan jarak pandang, tetapi juga memastikan kualitas udara benar-benar membaik dan sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihentikan.

WALHI Sumsel menilai keberhasilan operasi penyemaian dry ice harus dievaluasi secara terbuka, terukur, dan berdasarkan bukti ilmiah.

Baca Juga: Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM terkait Karhutla

Sebab, membaiknya jarak pandang tidak serta-merta membuktikan udara tela bersih dari polutan berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel Galang Suganda menyoroti data pemantauan kualitas udara dari IQAir periode 15-21 Oktober 2026.

Data tersebut menunjukkan konsentrasi PM2.5 di sejumlah titik Palembang masih berada pada tingkat sangat berbahaya.

Pada 21 Oktober 2026, bahkan salah atau stasiun pemantauan mencatat konsentrasi PM2.5 sebesar 1.054 dengan US AQI mencapai 1.951.

Angka tersebut menurut WALHI Sumsel menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk terus memantau kondisi udara dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari paparan polutan.