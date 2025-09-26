menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wali Kota Agung Nugroho Pastikan Menu MBG di Pekanbaru Aman dan Higienis  

Wali Kota Agung Nugroho Pastikan Menu MBG di Pekanbaru Aman dan Higienis  

Wali Kota Agung Nugroho Pastikan Menu MBG di Pekanbaru Aman dan Higienis  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan proses penyediaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar berjalan higienis dan aman dikonsumsi.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Agung Nugroho seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marpoyan Damai 2, bersama Balai Besar POM Kota Pekanbaru.

Wali Kota dan rombongan melihat langsung dapur produksi MBG, mulai dari dapur kering, dapur basah, area memasak, hingga tempat pengemasan.

Baca Juga:

Hasilnya, seluruh proses dinilai memenuhi standar kebersihan.

“Kami sudah cek, dapur kering, dapur basah, tempat masak, dan tempat packing-nya sangat higienis,” ujar Agung Jumat (26/9).

Dia menegaskan Pemerintah Kota Pekanbaru menggandeng Balai Besar POM dan instansi terkait untuk rutin memantau aktivitas dapur SPPG.

Baca Juga:

Pengawasan itu dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga dan terhindar dari kasus keracunan.

“Sampai hari ini masih berjalan baik dan tidak ada laporan keracunan,” tambahnya.

Kepastian ini disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marpoyan Damai 2, bersama Balai Besar POM

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI