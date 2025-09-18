Wali Kota Agung Nugroho Rajin Turun ke Lapangan, Percepat Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru
jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, terus mempercepat perbaikan jalan rusak di sejumlah titik di daerah tersebut.
Upaya ini dilakukan supaya persoalan jalan berlubang yang dikeluhan masyarakat bisa segera teratasa.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya sudah melakukan tambal sulam jalan rusak pada lebih dari 1.000 titik. Namun, perbaikan tersebut belum terlihat signifikan karena jumlah jalan rusak yang cukup banyak.
Selain tambal sulam, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan program overlay atau pelapisan ulang aspal di sejumlah ruas jalan prioritas.
Beberapa di antaranya adalah Jalan Lion, Jalan Bangau Sakti, Jalan Belimbing, kawasan Rumbai, Jalan Kulim, Jalan Puyuh Mas, dan Jalan Panglima.
“Karena lubangnya sangat banyak. Dari 151 ruas jalan, saat ini sudah tertutup di 18 ruas jalan, tetapi juga akan segera dilakukan overlay (pelapisan ulang aspal) di beberapa titik,” kata Wali Kota Agung, Kamis (18/9).
Wali Kota Agung bersama jajarannya turun langsung meninjau kondisi jalan di beberapa titik.
Selain memastikan progres perbaikan, mereka juga mencatat sejumlah persoalan yang menjadi penyebab kerusakan jalan.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho rajin turun ke lapangan untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di Pekanbaru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wujudkan Green City, Pemko Pekanbaru Bakal Perluas Pedestarian Jalan Arifin Ahmad
- Rayakan HUT Partai dan Ultah SBY, Demokrat Riau Syukuran di Ladang Jagung
- Cegah Rabies, Wali Kota Pekanbaru Beri Imbauan Penting Soal Vaksinasi Hewan
- Wako Agung Nugroho Terbitkan SE Larangan Jual Daging Anjing, Lindungi Masyarakat dari Rabies
- Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru
- Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rayakan Harpelnas Bareng Peserta di Sumedang