Wali Kota Agung Potong Kabel yang Merusak Keindahan Pekanbaru
jpnn.com - PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memimpin langsung penertiban kabel fiber optik yang dinilai semrawut dan mengganggu estetika kota.
Penertiban ditandai dengan pemotongan kabel udara milik sejumlah provider di Jalan Ronggo Warsito, Pekanbaru, Jumat (5/6).
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata wajah kota agar lebih rapi dan aman bagi masyarakat.
Agung Nugroho mengatakan langkah itu diambil karena banyak kabel fiber optik yang terpasang tanpa izin dan terus bertambah seiring pemasangan jaringan baru oleh provider.
Kondisi tersebut menyebabkan kabel menumpuk di sejumlah ruas jalan dan merusak pemandangan kota.
“Setiap ada pelanggan baru, provider kembali memasang kabel baru sehingga jumlah kabel makin banyak. Karena itu, hari ini kami mulai melakukan penertiban,” kata Agung.
Menurutnya, sebelum dilakukan pemotongan kabel, Pemko Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada para provider untuk melakukan penataan secara mandiri melalui tahapan surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.
Namun, karena belum ada penanganan yang maksimal, pemerintah bersama Forkopimda akhirnya melakukan tindakan penertiban di lapangan.
Penertiban ditandai dengan pemotongan kabel udara milik sejumlah provider di Jalan Ronggo Warsito, Pekanbaru.
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