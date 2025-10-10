Wali Kota Agustina Apresiasi Kader Posyandu Jadi Ujung Tombak Jaga Kesehatan Masyarakat

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi dukungan kader Posyandu yang menjadi ujung tombak dalam ikut menjaga kesehatan masyarakat.

Menurut Agustina, peran kader Posyandu sangat penting khususnya dalam pelayanan ibu dan balita.

"Saya berterima kasih atas peran aktif teman-teman kader kesehatan dan Posyandu yang turut senantiasa hadir membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Bahkan, menjadi garda terdepan mendukung program Pemkot Semarang menjamin kesehatan terutama ibu, bayi, balita dan pencegahan stunting," kata Agustina saat hadir dalam Lomba Posyandu Aktif di GOR Tri Lomba Juang, Jumat (10/10).

Agustina menyampaikan sebagai bentuk dukungan, Pemkot Semarang berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan memperkuat peran masyarakat.

Pihaknya bersyukur karena masyarakat juga aktif dan memberikan dukungan, sehingga Pemkot Semarang sangat terbantu dan lebih mudah dalam menyediakan pelayanan kesehatan.

Program kesehatan ini tidak akan terwujud ataupun terealisasi tanpa hadirnya para kader Posyandu yang tersebar di seluruh kota Semarang.

Sebanyak 16 ribu kader posyandu aktif di 1.643 posyandu berkomitmen untuk membantu sebagai garda terdepan dalam masalah kesehatan di Kota Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Agustina didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam juga meluncurkan Program LINCAH (Kolaborasi Lintas Sektoral Berbasis Peta Risiko Wilayah untuk Ketahanan Kesehatan Kota Semarang).