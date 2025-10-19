Wali Kota Agustina Wilujeng Buka Festival Anak Sholeh Bustanul Athfal, Begini Pesannya

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berpesan anak saleh bukanlah yang selalu juara, tetapi yang selalu jujur, sopan dan mau berbuat baik.

Pesan tersebut yang disampaikan Wali Kota Agustina saat membuka Festival Anak Sholeh Bustanul Athfal (FASABA) 2025 yang diselenggarakan Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) Kota Semarang di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Sabtu (18/10).

Acara yang mengusung tema 'Melejitkan Potensi Anak Sholeh PAUD Aisyiyah Kota Semarang' itu menjadi bagian penting dari peringatan milad ke-106 TK Aisyiyah Bustanul Athfal dan Milad ke-28 IGABA Kota Semarang.

“Atas nama Pemerintah Kota Semarang, saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh guru dan pengurus Aisyiyah yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan anak usia dini,” kata Wali Kota Agustina dalam keterangannya, Minggu (19/10).

Menurut Agustina, adanya kegiatan seperti FASABA, IGABA Kota Semarang membuktikan semangat guyub, kolaboratif, dan berkemajuan bisa diwujudkan melalui pendidikan.

Inilah wujud nyata dari semangat ‘Bergerak Bersama, Merangkul Semua.’

“Anak-anakku yang saleh dan salihah, menang atau kalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah keberanian kalian untuk tampil, belajar, dan menghargai teman-teman kalian. Ingatlah selalu pesan dari Ibu dan Bapak Guru untuk selalu berbuat baik," pesan Wali Kota Agustina.

Dia menambahkan Kota Semarang memiliki berbagai macam sekolah swasta yang tersebar di seluruh wilayah di daerah ini yang sangat mendukung kebutuhan pendidikan.