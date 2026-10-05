Wali Kota Bandung Mengaku Kecolongan Adanya Pelaku Terorisme di Antapani

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegur ketua RW hingga lurah terkait adanya indikasi aktivitas terorisme di Antapani beberapa waktu lalu.

Farhan mengaku aparat kewilayahan sudah kecolongan dan meminta ke depannya agar lebih tegas terhadap para pendatang.

"Jadi, pada dasarnya saya waktu itu menekankan, baik kepada lurah maupun RW, serta pengelola kos-kosan atau kontrakan, agar jangan sampai lalai melaporkan setiap penghuni yang baru," kata Farhan di Bandung, Senin (5/10/2026).

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Menurutnya, dia telah menegur pengelola rumah kontrakan karena tidak melaporkan penghuni baru. Selain itu, ketua RW dan lurah juga ditegur karena tidak proaktif menjangkau masyarakat.

"Saya pun menegur keras kepada Pak RW. Ketika saya tanya, Pak RW bilang, "Aduh, da teu ngalapor-lapor, nya RW-na nu hideung (yang bergerak) gitu. Lurahnya juga sama, saya tegur keras," ujarnya.

Bahkan, ia menyebutkan akan memberikan surat peringatan apabila pendataan warga pendatang yang masuk ke dalam kontrakan atau kos-kosan tidak dilaporkan. Ia bakal memberikan sanksi administratif.

Dia menyebut saksi administratif kepada lurah yaitu surat teguran sesuai aturan kepegawaian.

"Iya, enggak boleh ada alasan kecolongan lagi itu," tegasnya.