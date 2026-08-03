Wali Kota Bandung Merespons Keluhan Warga, Pengelola Lapangan Padel Siap-siap Saja

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan aturan yang lebih ketat terkait jam operasional lapangan padel, menyusul keluhan warga mengenai kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas olahraga tersebut pada malam hari.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan aturan agar operasional lapangan padel bisa lebih ketat dan bijaksana.

"Jam operasional sampai sekarang aturannya belum ada, tetapi kami akan bikin aturan yang lebih ketat dan yang paling penting adalah peraturan tersebut kemudian bisa ditegakkan dan dipantau," kata Farhan di Bandung, Senin (3/8/2026).

Menurut dia, keberadaan aturan tersebut diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha.

Farhan menilai para pengelola lapangan padel harus memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar karena sebagian besar usaha tersebut berada di kawasan permukiman.

Ia menegaskan para pemilik usaha tidak cukup hanya memenuhi aspek legal dan perizinan semata, tetapi juga harus membangun komunikasi yang baik dengan warga sekitar guna mencegah munculnya konflik sosial.

"Jadi sekarang saya akan melakukan penekanan kepada para pemilik usaha. Jangan hanya karena secara legal formal sudah beres, maka urusan selesai. Tidak," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu warga melalui akun media sosial @ombenben memperlihatkan suara teriakan dari areaL lapangan padel yang terdengar ke dalam rumah hingga pukul 23.00 WIB.