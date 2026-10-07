Wali Kota Bandung Minta Proyek Pembangunan BRT Dipercepat

jpnn.com, BANDUNG - Pembangunan halte Bandung Rapid Transit (BRT) di tengah Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, menimbulkan kekhawatiran atas kemacetan yang semakin parah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya telah menemukan solusi untuk mempercepat pengerjaan proyek agar lekas selesai.

"Solusinya adakah kami harus segera percepat proyeknya, karena enggak ada pilihan lain," kata Muhammad Farhan di Bandung, Rabu (7/10/2026).

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Menurutnya, penutupan Jalan Ahmad Yani atau mengalihkan arus lalu lintas ke jalan lain bisa memperparah kemacetan.

Hal tersebut diketahui dari pengalaman Pemkot Cimahi saat membangun infrastruktur jalan.

"Belajar dari pengalaman Cimahi yang sekarang sedang menutup ruas jalan utama, wah kemacetan lebih mengerikan," ungkapnya.

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BRT Bandung Raya ditargetkan beroperasi pada 2027. Artinya, pengerjaan proyek tersebut harus rampung tahun ini agar target pemerintah bisa tercapai.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyosialisasikan percepatan pengerjaan proyek BRT. Proses pengerjaan itu juga akan disesuaikan dengan waktu perjalanan warga.