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Wali Kota Farhan Bakal Periksa PBG hingga Identifikasi Muncikari di Saritem

Wali Kota Farhan Bakal Periksa PBG hingga Identifikasi Muncikari di Saritem
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Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat ditemui di Hotel Horison, Kota Bandung, Sabtu (17/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Penggerebekan yang dilakukan Polrestabes Bandung di kawasan Saritem, eks lokalisasi prostitusi di Kota Bandung, mengungkap adanya dugaan peredaran narkoba di lokasi tersebut.

Dalam razia yang dilakukan jajaran Satuan Reserse Narkoba pada Jumat (16/10/2026) malam, tiga orang dinyatakan positif narkoba. Sementara ada sejumlah PSK yang diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Tidak hanya kemarin, razia juga dilakukan di tempat yang sama pada pekan kemarin. Saat itu, ada 21 orang yang juga positif mengonsumsi barang haram.

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Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pun bergerak melakukan penertiban sekaligus memastikan praktik prostitusi di kawasan itu tidak kembali beroperasi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah pekerja seks komersial (PSK) untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan setelah diketahui bahwa para PSK yang terjaring tidak memiliki kartu identitas domisili Kota Bandung.

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"Malam tadi, di Saritem itu sudah diamankan para PSK untuk dikembalikan ke daerah masing-masing karena ternyata para PSK itu semuanya tidak ada yang ber-KTP Kota Bandung," kata Farhan ditemui di Hotel Horison, Kota Bandung, Sabtu (17/10).

Selain penertiban terhadap PSK, Pemkot juga akan memeriksa legalitas pemanfaatan ruang dan fungsi bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat praktik prostitusi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal memeriksa legalitas bangunan hingga identifikasi muncikari setelah kedua kalinya polisi merazia kawasan Saritem.

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