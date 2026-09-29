Wali Kota Farhan Minta Polisi Tangkap Pencuri Kotak Traffic Light di Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sudah menerima laporan soal dugaan pencurian kotak traffic light yang menyebabkan matinya sejumlah lampu pengatur lalu lintas, seperti di Tegalega, Patung Ikan (BKR), Lembong, Tamblong, hingga Leuwipanjang.

Farhan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk perbaikan dan meminta kepada kepolisian agar segera menangkap pelaku pencurian tersebut.

"Sama kepolisian sudah koordinasi, dan polisi pasti cepatlah geraknya," kata Farhan di Bandung, Selasa (29/9).

Dugaan sementara, matinya lampu lalu lintas itu karena kotak traffic light yang berisi perangkat pengontrol utama (contoller), komponen kelistrikan, dan kabel penghubung arus listrik yang menyuplai serta mengatur sinyal ke lampu di persimpangan, dicuri oleh orang tak bertanggung jawab.

Farhan mengatakan pencurian fasilitas umum, seperti kabel dan lampu ini bukan yang pertama kali. Farhan pun bahkan pernah menangkap secara langsung pencuri lampu di jembatan layang Kopo.

Hal yang membuat Farhan miris ialah para pelaku sudah lanjut usia, sehingga muncul rasa iba ketika hendak memproses secara hukum.

"Kalau lihat pelakunya ini kasian dia badannya bergetar, tegang, saat ditangkap," ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan jajarannya terus melakukan perburuan terhadap pelaku-pelaku yang mencuri fasilitas publik ini.