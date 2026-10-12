Wali Kota Farhan Usul Satpol PP dan Dishub Kawal Persib saat Tandang

jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan keterlibatan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengawal perjalanan tim Persib saat menjalani pertandingan tandang ke luar kota.

Usulan tersebut mengemuka menyusul insiden penyerangan rombongan Persib Elite Pro Academy (EPA) U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10) malam.

Farhan menilai pengamanan perjalanan tim junior dan akademi Persib perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Dia pun akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk membahas skema pendampingan bagi rombongan tim saat bertolak ke luar kota.

Menurut dia, personel Satpol PP dan Dishub tidak hanya diharapkan membantu pengamanan perjalanan, tetapi juga bisa disiapkan sebagai pengemudi cadangan apabila dibutuhkan.

"Secara teknis, kami akan membuka diskusi dengan manajemen Persib agar melakukan pendampingan secara lebih serius setiap kali tim junior atau tim akademi ini ke luar kota," kata Farhan saat bertemu dengan orang tua pemain EPA Persib di Pendopo Kota Bandung, Senin (12/10).

Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib EPA U18 tersebut.

"Kami dari Pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut, karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga," tuturnya.