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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Mutasi 17 Pejabat, Ini Daftarnya

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Mutasi 17 Pejabat, Ini Daftarnya
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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru kembali melakukan rotasi dan penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memimpin langsung pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat fungsional di Perkantoran Tenayan Raya, Senin (26/10/2026).

Dalam pelantikan itu, sejumlah pejabat mendapat jabatan baru, termasuk empat orang yang menempati posisi strategis di lingkungan Sekretariat Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).

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Salah satu pejabat yang mengalami pergeseran jabatan adalah Masykur Tarmizi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Kini Masykur dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Posisi Kepala Dishub yang ditinggalkan Masykur selanjutnya diisi oleh Muhammad Firdaus yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

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Sementara itu, jabatan Kepala Bappeda kini dipercayakan kepada Firmansyah Ekaputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Perubahan juga terjadi di lingkungan kepegawaian. Firman Hadi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sebelumnya, ia bertugas sebagai Kepala Bagian Umum.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memimpin langsung pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat fungsional di Perkantoran Tenayan Raya.

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