Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Pimpin Nikah Massal 71 Pasangan, Pecahkan Rekor MURI  

jpnn.com - Suasana kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru berubah menjadi lautan manusia, Ahad (7/12/2025), saat Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Nikah Massal Gratis yang diikuti 71 pasangan.

Lebih dari 10 ribu warga memadati area sepanjang Jalan Jenderal Sudirman untuk menyaksikan prosesi pernikahan bernuansa adat Melayu yang digelar secara megah.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan arak-arakan pengantin dari Masjid Agung Ar Rahman menuju MPP Pekanbaru.

Pawai ini menghadirkan kemeriahan pakaian adat Melayu, musik tradisional, payung kuning, hingga prosesi berbalas pantun yang menyita perhatian masyarakat.

Warga tampak antusias memenuhi bahu jalan untuk menyaksikan rombongan pengantin yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, dan unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Wali Kota Agung menyatakan kebahagiaannya melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa.

“Ini bukan sekadar pernikahan massal, tetapi perayaan budaya yang menguatkan identitas Melayu Pekanbaru,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya melayani kebutuhan administrasi, tetapi juga melestarikan budaya daerah sebagai warisan berharga.