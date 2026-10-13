Wali Kota Pekanbaru Dukung Langkah Irjen Arman Berantas Narkoba, THM Nakal Bakal Ditindak

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap komitmen Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkotika di Provinsi Riau.

Agung menyatakan Pemko Pekanbaru siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.

Menurut Agung, pemberantasan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat diperlukan agar peredaran barang terlarang tersebut dapat ditekan, sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera," tegas Agung, Selasa (13/10).

Agus menegaskan persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian bersama.

Dia juga menegaskan pemerintah kota akan menindaklanjuti rekomendasi kepolisian apabila ditemukan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Penindakan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.