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Wali Kota Pekanbaru Jagokan Argentina Lolos ke Final Piala Dunia 2026

Wali Kota Pekanbaru Jagokan Argentina Lolos ke Final Piala Dunia 2026
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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memprediksi Tim Nasional Argentina akan melangkah ke partai final Piala Dunia 2026.

Juara bertahan itu dinilai memiliki pengalaman, mental juara, serta efektivitas permainan yang cukup untuk mengatasi perlawanan Inggris pada laga semifinal.

Menurut Agung, pertandingan antara Inggris dan Argentina diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal.

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Namun, ia menilai skuad asuhan Lionel Scaloni memiliki kematangan yang lebih baik dalam menghadapi laga-laga besar.

“Saya memprediksi Argentina yang akan lolos ke final. Inggris memang memiliki banyak pemain muda berkualitas, tetapi Argentina punya pengalaman, mental juara, dan tahu bagaimana memenangkan pertandingan penting,” ujar Agung Rabu (15/7).

Ia menilai keseimbangan permainan menjadi salah satu kekuatan utama La Albiceleste.

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Meski tidak selalu mendominasi penguasaan bola, Argentina dinilai mampu memaksimalkan peluang yang dimiliki.

“Argentina tidak harus bermain indah sepanjang pertandingan. Mereka cukup sabar, disiplin bertahan, lalu menghukum lawan ketika ada kesempatan. Itu yang membuat mereka berbahaya,” katanya.

Menurut Agung, pertandingan antara Inggris dan Argentina diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal.

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