Wali Kota Pekanbaru Tambah Kuota Sahur on the Road Ojol, Simak
jpnn.com - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menambah kuota kegiatan Sahur on the Road yang semula dibatasi untuk 1.000 peserta, ditambah menjadi 1.500 porsi menyusul tingginya antusiasme para driver.
Penambahan kuota tersebut diumumkan menyusul membeludaknya pendaftar dari kalangan ojol yang ingin ikut serta dalam kegiatan kebersamaan tersebut.
“Awalnya hanya untuk 1.000 peserta. Karena antusiasnya luar biasa, hari ini kami tambah menjadi 1.500 peserta,” kata Agung Jumat (27/2).
Pendaftaran dibuka hingga pukul 16.00 WIB hari yang sama.
Para driver diminta segera melengkapi data diri dan memastikan statusnya aktif sebagai ojol di Kota Pekanbaru.
Informasi dan tautan pendaftaran dapat diakses melalui akun resmi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
Peserta diminta mengunduh formulir, mengisi data dengan lengkap, dan mendaftarkan diri sebelum kuota kembali terpenuhi.
Dalam kegiatan ini, panitia memastikan seluruh driver, baik Muslim maupun non-Muslim, tetap mendapatkan perhatian.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menambah kuota kegiatan Sahur on the Road yang semula dibatasi untuk 1.000 peserta, ditambah menjadi 1.500 porsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wanita Tewas Seusai Terjun dari Fly Over Pekanbaru
- Hampir Rampung, Jembatan Gantung Siap Hubungkan 2 Desa di Kuansing
- Mahasiswi UIN Suska Riau Selamat Setelah Dibacok Pria yang Mencintainya
- Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau, Pelaku Akhirnya Ditangkap
- Ojol Bakal dapat THR Pada Idulfitri 2026, Alhamdulillah
- Gugat Kuota Internet Hangus ke MK, Pengemudi Ojol dan Deconstitute Singgung UU Perlindungan Konsumen