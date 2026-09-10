Wali Kota Pekanbaru Terima Empat Penghargaan IMT-GT Green City Award dari Mendagri
jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Pekanbaru meraih empat penghargaan dalam penyelenggaraan perdana IMT-GT Green City Award 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian agenda Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2026 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara.
Forum tersebut mempertemukan 35 provinsi dan negara bagian yang berada di wilayah Sumatera, Semenanjung Malaysia, serta Thailand bagian selatan.
Empat penghargaan yang diraih Pekanbaru terdiri atas tiga kategori utama dan satu penghargaan pengakuan.
Pekanbaru meraih Juara I atau penghargaan emas untuk kategori Education for Sustainable Development.
Selanjutnya, Pekanbaru memperoleh penghargaan perak atau Juara II pada kategori Urban Biodiversity and Ecosystem Management, serta penghargaan perunggu atau Juara III untuk kategori Solid Waste Management.
Selain itu, Wali Kota Agung Nugroho juga mendapatkan Certificate of Recognition untuk kategori Sustainable Transportation and Low-Carbon Mobility.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian kepada Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar yang hadir mewakili Agung Nugroho.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Pekanbaru meraih empat penghargaan dalam penyelenggaraan perdana IMT-GT Green City Award 2026.
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