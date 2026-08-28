Wali Kota Pontianak Ajak Umat Islam Ikuti Salat Istisqa Besok

jpnn.com - PONTIANAK — Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono, mengajak umat Islam mengikuti Salat Istisqa atau salat minta hujan dan doa bersama pada Sabtu 29 Agustus 2026.

Salat Istisqa dan doa bersama itu akan dilakukan sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kemarau, kabut asap, dan menurunnya kualitas udara di daerah tersebut.

Edi berharap hujan yang turun dapat membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menurunkan intensitas kabut asap, serta memperbaiki kualitas udara di Kalbar, termasuk Kota Pontianak.

“Hari Sabtu 29 Agustus 2026 umat Islam kami imbau untuk melaksanakan Salat Istisqa jam tujuh pagi di halaman Masjid Raya Mujahidin, bersama-sama berdoa meminta hujan,” kata Edi di Pontianak, Jumat. (28/8).

Menurut Edi, saat ini suhu udara yang tinggi membuat potensi kebakaran makin besar. Tidak hanya lahan gambut, kebakaran juga terjadi pada bangunan rumah dan ruko. Oleh karena itu, selain melakukan langkah teknis di lapangan, pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar melalui doa.

Ajakan tersebut sejalan dengan imbauan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalbar, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kalbar, rektor IAIN Pontianak, Kakanwil Kementerian Agama Kalbar, dan imam besar Masjid Raya Mujahidin Pontianak.

“Ini ikhtiar dari pemerintah, dari MUI, dari Dewan Masjid Indonesia. Kami tidak hanya berupaya di lapangan, tetapi juga meminta doa agar segera diturunkan hujan yang berkah,” katanya.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap jaringan listrik dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api.