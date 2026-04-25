Wali Kota Sachrudin Dedikasikan Penghargaan Inovasi Kesehatan untuk Warga Tangerang

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Kota Tangerang dinobatkan sebagai Kota Unggul dalam Inovasi Kesehatan Ibu dan Anak (Excellent City in Maternity & Children Health Innovation) pada ajang National Governance Awards 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam acara yang berlangsung di Grand Ballroom Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (24/04/2026).

Capaian ini menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan berbagai terobosan layanan kesehatan yang dijalankan oleh Pemkot Tangerang.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, mendedikasikan capaian ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas.

“Penghargaan ini pada hakikatnya adalah milik masyarakat Kota Tangerang. Kami terus berinovasi dengan tujuan utama menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Sachrudin usai menerima penghargaan.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Dalam Negeri, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang penghargaan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tangerang untuk senantiasa menyelaraskan berbagai program dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Lebih dari sekadar penghargaan, yang terpenting adalah bagaimana program di bidang kesehatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan program pemerintah pusat demi optimalisasi pelayanan publik,” tambahnya.