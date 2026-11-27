jpnn.com - SEMARANG - Kota Semarang, Jawa Tengah, meraih dua penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dalam Evaluasi dan Penilaian Keberlanjutan Infrastruktur Cipta Karya.

Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Gedung Cipta Karya, Jakarta, Kamis (26/11).

Kedua prestasi itu terdiri dari Peringkat I Sektor Pengembangan Kawasan Strategis dan Peringkat III Sektor Bina Penataan Bangunan.

Pengembangan kawasan bersejarah di Kota Semarang, seperti Kota Lama, Pasar Johar, Kauman, dan Kampung Melayu didorong melalui pendekatan community-based development atau pengembangan berbasis komunitas agar identitas sejarah tetap hidup sekaligus menggerakkan ekonomi warga.

“Kami menyadari bahwa nilai sebuah kawasan bersejarah terletak pada kemampuannya menjaga warisan, sekaligus meningkatkan kehidupan masyarakat. Karena itu, pelestarian tidak boleh berhenti pada menjaga bangunan, tetapi juga bagaimana kawasan tersebut tetap hidup, dimanfaatkan, berkembang, dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Agustina.

Pada sektor penataan bangunan, layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diarahkan untuk menjaga keselamatan serta kelayakan fungsi bangunan lama dan kawasan cagar budaya tanpa mengaburkan nilai sejarahnya.

“Untuk bangunan-bangunan lama, kita harus berhati-hati. Ada aspek keselamatan dan kelayakan fungsi yang harus dipastikan, tetapi juga ada karakter dan nilai sejarah yang harus dijaga. Karena itu, keterpaduan perencanaan, pengawasan dan koordinasi menjadi sangat penting,” ujarnya.

Di luar penataan kawasan dan bangunan, dukungan pusat bersama langkah daerah turut menopang sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, serta pengendalian banjir melalui perbaikan alur sungai, tanggul, drainase, dan rumah pompa.