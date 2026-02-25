Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pimpin Aksi Bersih Sungai di Kali Tawang Mas
jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama berbagai elemen masyarakat dan jajaran pemerintah kota mengikuti pelaksanaan Aksi Bersih Sampah Serentak se-Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Semarang, Selasa (24/2).
Pelaksanaan aksi di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah tersebut dikoordinir Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dari Pantai Jodo, Kabupaten Batang, yang sekaligus memimpin kegiatan tingkat provinsi.
Di Kota Semarang, aksi dipusatkan di Kali Tawang Mas, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat.
Rangkaian kegiatan diawali apel yang dipimpin langsung Wali Kota Agustina.
Kemudian dilanjutkan pembersihan sungai, penanaman pohon, dan dialog secara daring dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Dalam laporannya kepada Gubernur Ahmad Luthfi, Wali Kota Agustina menyampaikan Kota Semarang merupakan wilayah muara berbagai aliran sungai, termasuk yang terhubung dengan Kabupaten Demak.
Karena itu, sumbatan sampah menjadi salah satu faktor risiko banjir yang harus ditangani serius.
Pemkot Semarang dipimpin Wali Kota Agustina Wilujeng kembali melaksanakan aksi bersih-bersih sungai yang kali ini dipusatkan di Kali Tawang Mas
