jpnn.com, JAKARTA - Kota Semarang menorehkan dua capaian nasional bidang pelayanan publik inklusif dan pertumbuhan ekonomi dalam Indonesia Customer Care 100 Brands (ICC 100) Expo & Award 2026 dan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa dan Bali.

Kedua penghargaan itu menandai upaya penguatan layanan warga sekaligus terjaganya laju ekonomi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ditetapkan sebagai Tokoh Kepala Daerah Penggerak Inklusi dan Pelayanan Publik pada perhelatan ICC 100 Expo & Award 2026 yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/11). Penerimaan penghargaan diwakili Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi.

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“Penghargaan di bidang inklusi dan pelayanan publik ini lahir dari kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah di Kota Semarang agar setiap warga memperoleh akses layanan yang setara,” ujar Agustina dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Capaian berikutnya, yaitu Terbaik II Kategori Pertumbuhan Ekonomi tingkat kota pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa dan Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/11).

Pada acara tersebut, Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto hadir mewakili Agustina untuk menerima penghargaan beserta dana insentif Rp 1 miliar.

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“Capaian terbaik kedua di bidang pertumbuhan ekonomi menunjukkan perputaran usaha serta daya beli masyarakat di Kota Semarang terus terjaga,” katanya.

Agustina menilai dua apresiasi ini menjadi bahan evaluasi berkelanjutan agar mutu layanan dan geliat ekonomi lokal semakin merata di seluruh wilayah Kota Semarang.