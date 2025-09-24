Wali Kota Tangsel Merespons Kritik Leony soal Makan Minum Rp66 M, Silakan Dicermati

jpnn.com - TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Benyamin Davnie menanggapi kritikan mantan artis cilik Leony Vitria Hartanti yang viral di media sosial (medsos) pada beberapa waktu lalu.

Benyamin memberikan penjelasan terkait pengelolaan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp66 miliar untuk biaya konsumsi makan-minum pada rapat kegiatan pemerintah daerah setempat.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang dinilai cukup fantastis itu telah dilaporkan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diunggah secara terbuka Pemkot sejak 2019.

"Misalnya belanja mengenai makan minum rapat sebesar Rp66 miliar yang di upload di medsos itu, penjelasannya adalah bahwa ini ada tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk diantaranya 6 TK negeri, 157 SD Negeri, 24 SMP Negeri, 3 RSUD dan 35 Puskesmas di Kota Tangsel," katanya di Tangsel, Selasa (23/9).

Wali Kota Tangsel itu mengungkapkan, belanja mengenai makan-minum yang tertera sebesar Rp66 miliar ini termasuk pembiayaan makan-minum pasien yang berobat di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tersebut.

"Ini dana makan-minum secara keseluruhan, misalnya pasien di tiga RSUD makan-minum secara keseluruhan. Termasuk makan minum untuk pasien rawat inap," katanya.

Benyamin menyatakan anggaran ini tersebar di 37 perangkat daerah. Termasuk enam Taman Kanal-Kanak (TK) negeri, 157 Sekolah Negeri (SD) negeri, 24 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri, tiga RSUD dan 35 Puskesmas.

"Biaya di RSUD bukan untuk pasien, tetapi untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan," ucapnya.