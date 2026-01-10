Wali Kota Tangsel Tambah Bantuan bagi 50 KK Terdampak TPA Cipeucang

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Meski tidak berada di lokasi secara fisik, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyempatkan diri menyapa dan mendengarkan langsung keluhan warga terdampak TPA Cipeucang melalui sambungan video call, pada Rabu 7 Januari 2025.

Dalam dialog virtual tersebut, Benyamin memastikan pemerintah daerah menambah bantuan logistik berupa beras dan air mineral bagi 50 kepala keluarga (KK) yang terdampak langsung.

Kehadiran Pemerintah Kota Tangerang Selatan di lapangan diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan TB Asep Nurdin. Asep yang berada di tengah kerumunan warga, menghubungkan langsung ponselnya kepada Wali Kota agar masyarakat dapat berdialog tanpa sekat.

"Saya lanjutkan programnya, ya. Tadi saya sudah minta ke Baznas dan Pak Asep untuk terus koordinasi membantu masyarakat di sana," ujar Benyamin melalui layar ponsel yang langsung disambut seruan syukur "Alhamdulillah" dari warga.

Sebagai informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan memutuskan untuk meningkatkan jumlah bantuan guna meringankan beban masyarakat.

Berdasarkan data teknis, bantuan ini menyasar 50 KK yang berada di zona terdampak langsung TPA Cipeucang.

Jika pada pekan sebelumnya warga menerima dua galon air mineral per KK, mulai pekan kedua dan seterusnya selama satu bulan, jumlahnya ditingkatkan menjadi empat galon air per minggu untuk masing-masing KK. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras seberat 5 kilogram untuk setiap kepala keluarga secara rutin.

"Kami mendengar aspirasi warga. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan ini resmi kami perpanjang untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi," ujar Benyamin melalui layar ponsel dan kembali disambut riuh tepuk tangan warga.