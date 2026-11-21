jpnn.com, JAKARTA - PYM Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi Wakil Presiden (Wpares) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dasco dianggap punya kapasitas sebagai negarawan muda dengan pemikiran visioner.

Malik Mahmud menilai Dasco menunjukkan kesungguhan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Aceh.

Menurutnya, Dasco juga memiliki niat baik untuk mencari solusi atas persoalan di wilayah tersebut, termasuk masalah medan dan kondisi geografis Aceh.

"Saya merasakan bahwa Pak Dasco ini luar biasa saya lihat. Seorang negarawan yang muda, tetapi cukup apa itu, pengikirannya ke depan, apalagi masalah untuk masalah yang tibun di Aceh nih, masalah medan dan sebagainya. Dan saya lihat beliau mempunyai niat yang baik dan bersungguh-sungguh untuk membantu menyelesaikan masalah ini," kata Malik Mahmud dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Dia mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan terkait Aceh akan diteruskan Dasco secara langsung kepada Kepala Negara. Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk keseriusan dalam mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh.

Atas dasar penilaian tersebut, Malik Mahmud berpandangan Dasco pantas dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wapres yang saat ini kosong. Dia menilai karakter kepemimpinan dan pemikiran Dasco menjadi alasan kuat untuk mendukungnya sebagai wapres.

"Maka dari itu saya rasa, dengan kekosongan orang wapres sekarang di Indonesia ini, beliau itu layak menjadi wapres, bagi apa yang saya lihat," ujarnya.(fri/jpnn)



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