Wali Nanggroe: Pemulihan Kelistrikan Pascabencana Dilakukan Bertahap di Tengah Tantangan Lapangan

jpnn.com, JAKARTA - Seusai menerima laporan dari PT PLN (Persero) mengenai kondisi dan progres pemulihan kelistrikan pascabencana di Aceh, Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menyampaikan pandangannya terkait langkah-langkah penanganan yang sedang berlangsung di lapangan.

PYM Malik Mahmud menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya, bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan kerusakan pada sejumlah jaringan distribusi listrik serta membatasi akses menuju beberapa wilayah terdampak.

Kondisi medan dan infrastruktur yang rusak menjadikan proses pemulihan membutuhkan tahapan teknis yang tidak sederhana.

“Sebagian lokasi terdampak berada di wilayah dengan akses terbatas dan memerlukan penanganan infrastruktur dasar terlebih dahulu sebelum perbaikan jaringan listrik dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (9/12/2025).

Wali Nanggroe menilai pemulihan kelistrikan saat ini berjalan secara bertahap seiring dengan upaya pembukaan akses dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Dia menekankan layanan kelistrikan merupakan bagian dari pemulihan menyeluruh yang sangat bergantung pada kondisi lapangan serta keselamatan para petugas.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, aparat, dan masyarakat agar proses pemulihan layanan dasar dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

“Kerja bersama dan saling pengertian dari seluruh pihak sangat diperlukan dalam situasi pascabencana seperti ini,” kata PYM Malik Mahmud.