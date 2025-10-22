Wali Rakyat Khawatir soal Gaji PPPK Paruh Waktu, Gubernur Langsung Menjawab

jpnn.com - DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali tetap mengupayakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu pada 2026 di tengah menurunnya kekuatan fiskal dampak pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan hal tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Rabu (22/10), merespons keinginan fraksi di dewan agar tahun 2026 pegawai Non-ASN segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

“Mengenai usulan dewan terhadap pegawai-pegawai honorer dan Non-ASN yang masih tercecer, agar diperjuangkan semaksimal mungkin untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada prinsipnya saya sangat sependapat dan perlu pendalaman masih terus diupayakan keras,” kata dia.

Gubernur Koster menjelaskan pengangkatan PPPK paruh waktu saat ini memerlukan kehati-hatian, mengingat fiskal daerah kurang sehat akibat pemotongan dana transfer ke daerah.

“Ini (pengangkatan PPPK paruh waktu) agar jangan menimbulkan beban baru yang cukup besar, kondisi fiskal kita (Pemprov Bali) agak kurang sehat karena transfer daerah menurun dan upaya kita untuk meningkatkan PAD dengan regulasi baru tidak diizinkan,” ujarnya.

“Sementara tuntutan kita untuk memenuhi pembangunan meningkat, jadi konstelasi fiskalnya agak berat, kita perlu hati-hati dan cermat dalam mengelola fiskal yang sangat terbatas kita miliki di Bali,” sambung gubernur dua periode itu.

Untuk itu di tahun 2026 Pemprov Bali terus berupaya keras dalam mengangkat tenaga honorer, sementara selebihnya Koster mengaku masih cukup aman.

Dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S- 62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026; surat dari Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Wali Kota Denpasar tertanggal 16 Oktober 2025 tentang Pagu Sementara Belanja BKK kepada Pemprov Bali; penambahan alokasi belanja prioritas serta rencana penyertaan modal daerah, Koster mengatakan akan melakukan penyesuaian postur RAPBD Bali 2026.