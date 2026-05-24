Walikota Farhan Minta Maaf Perayaan Persib tak Berjalan Lancar

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung merayakan keberhasilan meraih gelar juara Super League 2025/26 dengan penuh sukacita.

Bersama ratusan ribu Bobotoh, Persib menggelar pawai juara dengan melintasi sejumlah ruas jalan Kota Bandung.

Pawai pada Minggu (24/5/2026) dimulai dari Gedung Sate, melintasi sejumlah ruas jalan seperti Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong, Jalan Veteran, Jalan Asia Afrika, dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.

Namun sayangnya, pelaksanaan pawai tidak bejalan mulus.

Membludaknya Bobotoh yang turun ke jalan untuk menyaksikan para pemain Maung Bandung membuat pawai sempat terkendala akses jalan yang sulit dilalui.

Di Jalan Asia Afrika, Bobotoh sudah memadati lokasi sejak pagi hari.

Kondisi ini membuat jalan tak bisa dilalui, bahkan beberapa kendaraan sempat terjebak di tengah kerumah massa.

Selain itu, proses pengangkatan trofi yang semula direncanakan dilakukan di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dekat Gedung Merdeka juga buyar.