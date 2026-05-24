Walikota Farhan Minta Maaf Perayaan Persib tak Berjalan Lancar
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung merayakan keberhasilan meraih gelar juara Super League 2025/26 dengan penuh sukacita.
Bersama ratusan ribu Bobotoh, Persib menggelar pawai juara dengan melintasi sejumlah ruas jalan Kota Bandung.
Pawai pada Minggu (24/5/2026) dimulai dari Gedung Sate, melintasi sejumlah ruas jalan seperti Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong, Jalan Veteran, Jalan Asia Afrika, dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.
Namun sayangnya, pelaksanaan pawai tidak bejalan mulus.
Membludaknya Bobotoh yang turun ke jalan untuk menyaksikan para pemain Maung Bandung membuat pawai sempat terkendala akses jalan yang sulit dilalui.
Di Jalan Asia Afrika, Bobotoh sudah memadati lokasi sejak pagi hari.
Kondisi ini membuat jalan tak bisa dilalui, bahkan beberapa kendaraan sempat terjebak di tengah kerumah massa.
Selain itu, proses pengangkatan trofi yang semula direncanakan dilakukan di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dekat Gedung Merdeka juga buyar.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan permohonan maaf karena pelaksanaan pawai Persib juara yang tidak berjalan lancar. Ada banyak faktor.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Hattrick Juara, Manajemen Bocorkan Skuad Musim Depan
- Sejumlah Ibu dan Anak Pingsan saat Pawai Persib Juara
- Pawai Persib Juara, Ada yang Terjang Banjir & Bicara Warisan
- Keinginan Penting Bojan Hodak setelah Persib Bandung Juara
- Bojan Hodak Sebut Faktor Ini Jadi Kunci Persib Bandung Juara Super League
- Semen Padang Turun Kasta, Imran Tak Sungkan Singgung Masalah di Luar Lapangan