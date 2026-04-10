Walkot Benyamin Ungkap Arah Pembangunan Tangsel 2027
jpnn.com, TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkapkan arah kebijakan 2027 pemerintah yang dipimpinnya ialah ke sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Hal demikian dikatakan Benyamin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4).
"Kami masih akan tetap fokus kepada infrastruktur. Kita breakdown lagi infrastrukturnya, mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Semua ini masih menjadi perhatian utama," ujar dia melalui keterangan persnya dikutip Jumat (10/4).
Benyamin melanjutkan bahwa persoalan lingkungan, terutama terkait sampah, menuntut strategi lebih komprehensif dari hulu ke hilir.
Menurutnya, infrastruktur fisik harus didukung oleh kesadaran kolektif dan sistem distribusi yang mumpuni.
"Kami akan berfokus bagaimana infrastruktur berkaitan seperti jalan, jembatan, sungai, dan drainasenya dilakukan pembangunan secara optimal," ujar politikus Gerindra itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menuturkan akselerasi transformasi digital melalui platform Tangsel One juga akan diperkuat pihaknya pada 2027.
Asep menyebutkan bahwa inovasi ini menjadi langkah konkret untuk memangkas birokrasi yang berbelit.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyebut pembangunan infrastruktur fisik harus didukung oleh kesadaran kolektif dan sistem distribusi mumpuni.
- 21 Kawasan di Tangsel Dilanda Banjir, Pemkot: Fokus Kami Memastikan Air Segera Surut
- Sambut Baik Arah Pembangunan 2024-2029, Ketum Logis 08: Tepat dan Berpihak pada Rakyat
- Percepat Realisasi Belanja Daerah, Pemkot Tangsel Ingin Jaga Stabilitas Harga
- Anwar Hafid: Pembangunan Tidak Hanya soal Angka, tetapi Bagaimana Manfaatnya untuk Masyarakat
- Ketum Logis 08 Dukung Prabowo Dua Periode Demi Keberlanjutan Pembangunan
- Billy Mambrasar Dorong Kebijakan Pembangunan Papua Tepat Sasaran